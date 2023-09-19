Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.21 oranında yükselişle 7696 puandan başladı.
19.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.21 oranında yükselişle 7696 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.46 itibarıyla yüzde 0.83 oranında yükselişle 7747 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.71 oranında yükselişle 7587 puan, sanayi endeksi yüzde 1.21 oranında artışla 12574 puan seviyesinde hareket ediyor.