Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.65 oranında yükselişle 7834 puandan başladı.
20.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.65 oranında yükselişle 7834 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.32 itibarıyla yüzde 1.03 oranında artışla 7863 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.77 oranında artışla 7654 puan, sanayi endeksi yüzde 0.93 oranında yükselişle 12777 puan seviyesinde hareket ediyor.