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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.77 oranında artışla 8368 puandan başladı.

26.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.77 oranında artışla 8368 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks saat 11.17 itibarıyla yüzde 0.28 oranında artışla 8329 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.79 oranında artışla 8454 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 13792 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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