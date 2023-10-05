Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.64 oranında artışla 8386 puandan başladı.

05.10.2023 - 10:06 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.64 oranında artışla 8386 puandan başladı. Açılışın ardından endeks şu anda yüzde 1.00 oranında artışla 8415 puan seviyesinde hareket ediyor.

Haberin Devamı

Bankacılık endeksi yüzde 1.50 oranında artışla 8663 puan, sanayi endeksi yüzde 0.88 oranında yükselişle 13760 puan seviyesinden işlem görüyor.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Karadeniz'de Oçamçire bombası! AFP 'son dakika' koduyla duyurdu

Karadeniz'de Oçamçire bombası! AFP 'son dakika' koduyla duyurdu