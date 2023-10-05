Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.64 oranında artışla 8386 puandan başladı. Açılışın ardından endeks şu anda yüzde 1.00 oranında artışla 8415 puan seviyesinde hareket ediyor.

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Bankacılık endeksi yüzde 1.50 oranında artışla 8663 puan, sanayi endeksi yüzde 0.88 oranında yükselişle 13760 puan seviyesinden işlem görüyor.