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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.36 oranında artışla 8304 puan seviyesinden başladı.

10.10.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 1.36 oranında artışla 8304 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks yüzde 2.02 oranında yükselişle 8358 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.67 oranında yükselişle 8566 puan, sanayi endeksi yüzde 2.15 oranında yükselişle 13637 puan seviyesinde hareket ediyor.

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