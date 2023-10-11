Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.47 oranında artışla 8482 puandan başladı.
11.10.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.47 oranında artışla 8482 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.10 oranında yükselişle 8450 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.73 oranında yükselişle 8937 puan, sanayi endeksi yüzde 0.64 oranında düşüşle 13676 puan seviyesinde hareket ediyor.