Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.32 oranında artışla 8440 puandan başladı.

12.10.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 1.32 oranında artışla 8440 puandan başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks yüzde 1.25 oranında artışla 8433 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.49 oranında artışla 8892 puan, sanayi endeksi yüzde 1.45 oranında yükselişle 13749 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Ünlü oyuncunun hastalığı her geçen gün kötüye gidiyor! 'Yaşama sevinci yok oldu'

Ünlü oyuncunun hastalığı her geçen gün kötüye gidiyor! 'Yaşama sevinci yok oldu'

Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Naci Görür'den açıklama

Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Naci Görür'den açıklama