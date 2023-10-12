Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.32 oranında artışla 8440 puandan başladı.
12.10.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 1.32 oranında artışla 8440 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks yüzde 1.25 oranında artışla 8433 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.49 oranında artışla 8892 puan, sanayi endeksi yüzde 1.45 oranında yükselişle 13749 puan seviyesinde hareket ediyor.