Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.42 oranında artışla 8228 puandan başladı.
16.10.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.42 oranında artışla 8228 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.12 oranında azalışla 8030 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.12 oranında düşüşle 8273 puan, sanayi endeksi yüzde 1.30 oranında azalışla 13104 puan seviyesinde hareket ediyor.