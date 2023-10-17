Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.35 oranında artışla 7962 puan seviyesinden başladı.
17.10.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.35 oranında artışla 7962 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks saat 10.45 itibarıyla yüzde 0.67 oranında yükselişle 7988 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.63 oranında artışla 8306 puan, sanayi endeksi yüzde 0.75 oranında yükselişle 12951 puan seviyesinde hareket ediyor.