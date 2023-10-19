Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 7868 puan seviyesinden başladı.
19.10.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 7868 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.68 oranında artışla 7896 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında artışla 8126 puan seviyesinde hareket ederken, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında yükselişle 12811 puan seviyesinden işlem görüyor.