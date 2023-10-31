Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.60 oranında yükselişle 7759 puan seviyesinden başladı.
31.10.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.60 oranında yükselişle 7759 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.33 oranında düşüşle 7688 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.29 oranında artışla 7917 puan, sanayi endeksi yüzde 1.16 oranında düşüşle 12454 puan seviyesinde hareket ediyor.