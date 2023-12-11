Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında yükselişle 7920 puan seviyesinden başladı.
11.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.08 oranında yükselişle 7920 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.17 oranında düşüşle 7899 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.83 oranında yükselişle 8692 puan, sanayi endeksi yüzde 0.35 oranında artışla 12548 puan seviyesinde hareket ediyor.