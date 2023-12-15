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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında yükselişle 7821 puan seviyesinden başladı.

15.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.11 oranında yükselişle 7821 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu dakikalarda yüzde 1.43 oranında yükselişle 7923 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.75 oranında yükselişle 9436 puan, sanayi endeksi yüzde 1.24 oranında artışla 12210 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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