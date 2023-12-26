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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.53 oranında artışla 7303 puan seviyesinden başladı.

26.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.53 oranında artışla 7303 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.50 oranında yükselişle 7301 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında yükselişle 8833 puan, sanayi endeksi yüzde 0.39 oranında artışla 11029 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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