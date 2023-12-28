Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.24 oranında artışla 7278 puan seviyesinden başladı.
28.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.24 oranında artışla 7278 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.92 oranında yükselişle 7399 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.41 oranında yükselişle 8584 puan, sanayi endeksi yüzde 2.09 oranında artışla 11350 puan seviyesinde hareket ediyor.