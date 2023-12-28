Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanparaBorsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.24 oranında artışla 7278 puan seviyesinden başladı.

28.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.24 oranında artışla 7278 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.92 oranında yükselişle 7399 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.41 oranında yükselişle 8584 puan, sanayi endeksi yüzde 2.09 oranında artışla 11350 puan seviyesinde hareket ediyor. 

2024'te ünlülerin başına ne gelecek? Koronavirüsü bilen medyum anlattı

2024'te ünlülerin başına ne gelecek? Koronavirüsü bilen medyum anlattı

ÖSYM Başkanı açıkladı: 1,6 milyon adaya ücretsiz hizmet

ÖSYM Başkanı açıkladı: 1,6 milyon adaya ücretsiz hizmet