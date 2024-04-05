Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.61 oranında yükselişle 9275 puan seviyesinden başladı.
05.04.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 1.61 oranında yükselişle 9275 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 2.79 oranında artışla 9382 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.97 oranında yükselişle 12571 puan, sanayi endeksi yüzde 2.57 oranında artışla 13570 puan seviyesinde hareket ediyor.