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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.04 oranında artışla 9794 puan seviyesinden başladı.

22.04.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.04 oranında artışla 9794 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.11 oranında yükselişle 9802 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.70 oranında düşüşle 13159 puan, sanayi endeksi yüzde 1.42 oranında yükselişle 14480 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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