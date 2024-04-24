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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.74 oranında artışla 9716 puan seviyesinden başladı.

24.04.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.74 oranında artışla 9716 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.80 oranında yükselişle 9721 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.94 oranında artışla 13062 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 14425 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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