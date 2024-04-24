Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.74 oranında artışla 9716 puan seviyesinden başladı.
24.04.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.74 oranında artışla 9716 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.80 oranında yükselişle 9721 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.94 oranında artışla 13062 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 14425 puan seviyesinden işlem görüyor.