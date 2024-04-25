Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.33 oranında yükselişle 9753 puan seviyesinden başladı.
25.04.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.33 oranında yükselişle 9753 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.44 oranında yükselişle 9765 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.37 oranında düşüşle 13123 puan, sanayi endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 14360 puan seviyesinde hareket ediyor.