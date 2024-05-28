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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.20 oranında yükselişle 10678 puan seviyesinden başladı.

28.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.20 oranında yükselişle 10678 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.36 oranında düşüşle 10619 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.98 oranında artışla 15314 puan, sanayi endeksi yüzde 0.41 oranında düşüşle 14702 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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