Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.15 oranında artışla 10693 puan seviyesinden başladı.
29.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.15 oranında artışla 10693 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.37 oranında düşüşle 10638 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.83 oranında düşüşle 15323 puan, sanayi endeksi yüzde 0.42 oranında artışla 14642 puan seviyesinde hareket ediyor.