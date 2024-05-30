Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.21 oranında artışla 10501 puan seviyesinden başladı.
30.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.21 oranında artışla 10501 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.09 oranında yükselişle 10489 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.20 oranında artışla 15141 puan, sanayi endeksi yüzde 0.43 oranında düşüşle 14358 puan seviyesinden işlem görüyor.