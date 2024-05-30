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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.21 oranında artışla 10501 puan seviyesinden başladı.

30.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.21 oranında artışla 10501 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.09 oranında yükselişle 10489 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.20 oranında artışla 15141 puan, sanayi endeksi yüzde 0.43 oranında düşüşle 14358 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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