Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında yükselişle 10519 puan seviyesinden başladı.
31.05.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.36 oranında yükselişle 10519 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.76 oranında yükselişle 10666 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.72 oranında yükselişle 15453 puan, sanayi endeksi yüzde 1.27 oranında artışla 14526 puan seviyesinden işlem görüyor.