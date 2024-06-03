Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.41 yükselişle 10.443 puandan başladı.
03.06.2024 - 10:27 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.41 yükselişle 10.443 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.26 oranında yükselişle 10429 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.09 oranında düşüşle 14896 puan, sanayi endeksi yüzde 0.25 oranında azalışla 14168 puan seviyesinde hareket ediyor.