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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.52 oranında artışla 10320 puan seviyesinden başladı.

13.06.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 1.52 oranında artışla 10320 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 2.46 oranında artışla 10414 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.97 oranında yükselişle 14863 puan, sanayi endeksi yüzde 1.99 oranında artışla 13926 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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