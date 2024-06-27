Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.30 oranında yükselişle 10518 puan seviyesinden başladı.
27.06.2024 - 10:01 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.30 oranında yükselişle 10518 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.54 oranında yükselişle 10544 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.18 oranında artışla 15306 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 14180 puan seviyesinden işlem görüyor.