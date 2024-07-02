Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında artışla 10354 puan seviyesinden başladı.
02.07.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.11 oranında artışla 10354 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.20 oranında düşüşle 10322 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında düşüşle 14598 puan, sanayi endeksi yüzde 0.28 oranında azalışla 13882 puan seviyesinden işlem görüyor.