Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 10494 puan seviyesinden başladı.
03.07.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 10494 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.15 oranında artışla 10566 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.88 oranında artışla 15300 puan, sanayi endeksi yüzde 0.66 oranında yükselişle 14125 puan seviyesinde hareket ediyor.