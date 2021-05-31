Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,12 puan azalışla 1.417,94 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Ekonomistlerin birinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, ABD ve İngiltere'de bugün piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyonun öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.