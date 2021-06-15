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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kaybederek 1.444,25 puana geriledi.

15.06.2021 - 13:10 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,88 puan azalışla 1.444,25 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk algısını yükselttiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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