Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,75 puan azalışla 1.356,51 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin ve bu paralelde yeniden gündeme gelen seyahat kısıtlamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Hisse bazlı hareketlerin ve volatilitenin artabileceğini aktaran analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 puanın destek, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.