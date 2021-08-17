Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,78 puan düşüş kaydetti.

Dün 1.455,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1,11 puan ve yüzde 0,08 azalışla 1.454,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.449,58 ve en yüksek 1.456,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,03 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Arçelik, Kardemir (D) Grubu ile Şişe ve Cam oldu.

Altının onsu 1.794 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1772, sterlin/dolar paritesi 1,3800 ve dolar/yen paritesi 109,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4050 liradan, euro 9,8990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 69,0 dolardan işlem görüyor.