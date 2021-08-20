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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.437,47 puana geriledi.

20.08.2021 - 13:18 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,39 puan azalışla 1.437,47 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceği beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin önemini korumaya devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu seviyenin üzerinde kapanışların yükseliş trendi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, Kovid-19 salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

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