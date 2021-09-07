Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,78 puan azalışla 1.469,94 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile gıda içecek, en çok gerileyen yüzde 1,28 ile ticaret oldu.

Analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışı ve oynaklığın söz konusu olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.