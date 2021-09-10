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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalışla 1.449,93 puana geriledi.

10.09.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,74 puan düşüşle 1.449,93 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04 geriledi, holding endeksi yüzde 0,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,41 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yansımalarına ilişkin endişeler ile para politikalarına yönelik belirsizliklerin, pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini, bu durumun oynaklığın yüksek kalmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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