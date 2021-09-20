Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,17 puan azalışla 1.399,26 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,83 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile bilişim oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çinli Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası toplantılarının gerçekleştirileceğini hatırlatan analistler, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını belirterek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.