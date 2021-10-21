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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 1.432,01 puana geriledi.

21.10.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,79 puan azalışla 1.432,01 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile bilişim oldu.

Analistler, 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesine karşın bilançolarda gözlemlenen maliyet artışlarının enflasyona ilişkin endişeleri tetikleyerek iyimserliği törpülediğini belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güveni endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

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