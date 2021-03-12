Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,55 puan azalışla 1.555,94 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile tekstil deri oldu.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlense de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün kalıcı olmamasının dikkati çektiğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün gerilediği yüzde 1,48'den tekrar yükselişe geçerek yüzde 1,61'e kadar çıktı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.