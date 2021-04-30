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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.401,69 puana yükseldi.

30.04.2021 - 13:17 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,17 puan artışla 1.401,69 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,15 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile iletişim oldu.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini aktaran analistler, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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