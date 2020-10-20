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20.10.2020 - 13:11 | | AA

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 1.209,63 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,26 puan artışla 1.209,63 seviyesine ulaştı.

Toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,54 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.211,35 puanla 8 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.210,00 puanın altında dengelendi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine'nin ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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