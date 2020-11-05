Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,98 puan artışla 1.180,63 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,40 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini, buna karşın teşvik beklentilerinin artmasıyla küresel risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 214 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde, 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim, başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Bugün, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) ve veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.