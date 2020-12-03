Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında 1.315-1.330 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,42 puan artışla 1.327,91 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,83 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından BIST 100 endeksinin 1.315 puana kadar gerilediğini, ancak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ettiğini ifade etti.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.