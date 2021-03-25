Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 1.415,66 puana yükseldi.

25.03.2021 - 13:17 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,79 puan artışla 1.415,66 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,05 ile elektrik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki yükselişe paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışların ise iyimserliği desteklediğini söyledi.

Yurt içi tarafta ise borsada stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ayrıca AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Brezilya'da kriz! Bolsonaro sınıfta kaldı

Brezilya'da kriz! Bolsonaro sınıfta kaldı

5 aylık bebek iğne yuttu! Operasyonla yemek borusundan alındı

5 aylık bebek iğne yuttu! Operasyonla yemek borusundan alındı

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis

Araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'

Araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'

Bakan Dönmez açıkladı! 6 milyar dolarlık büyük yatırım

Bakan Dönmez açıkladı! 6 milyar dolarlık büyük yatırım

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 aylık bebek iğne yuttu! Operasyonla yemek borusundan alındı

5 aylık bebeğe operasyon! Apar topar götürdüler

Sıradaki Haber
Borçlardan nasıl kurtulursunuz? Ev, araba, banka...

Borçlardan nasıl kurtulursunuz? Ev, araba, banka...

Sıradaki Haber
Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Sıradaki Haber
Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis

Sıradaki Haber