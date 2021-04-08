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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 1.419,77 puana yükseldi.

08.04.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,89 puan artışla 1.419,77 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 geriledi, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açılanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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