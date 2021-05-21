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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 1.458,45 puana yükseldi.

21.05.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,63 puan artışla 1.458,45 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile inşaat oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, banka hisselerinde ise dünkü yükselişin ardından sınırlı da olsa kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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