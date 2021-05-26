Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kazanarak 1.417,41 puana yükseldi.

26.05.2021 - 13:11 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,19 puan artışla 1.417,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün banka hisseleri öncülüğünde tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Boşanma aşamasındaki kocasının cipine çekiçle saldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

Boşanma aşamasındaki kocasının cipine çekiçle saldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

Güldal 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını açıkladı

Güldal 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını açıkladı

Türkiye, Dünya Bankası ile birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelini ölçecek

Türkiye, Dünya Bankası ile birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelini ölçecek

Cena'dan Çinli hayranlarına Tayvan özrü

Cena'dan Çinli hayranlarına Tayvan özrü

Myanmar'da darbeciler korku saçıyor! Sivillerin cesetleri...

Myanmar'da darbeciler korku saçıyor! Sivillerin cesetleri...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boşanma aşamasındaki kocasının cipine çekiçle saldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

Boşanma aşamasındaki kocasının cipine çekiçle saldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

Sıradaki Haber
5 bin lira karşılıksız veriliyor! Tek tek açıklandı

5 bin lira karşılıksız veriliyor! Tek tek açıklandı

Sıradaki Haber
Yanı başımızda Yunan-ABD tatbikatı: Bin asker katıldı

Yanı başımızda Yunan-ABD tatbikatı: Bin asker katıldı

Sıradaki Haber
Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu? 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu? 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Sıradaki Haber