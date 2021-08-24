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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 1.465,25 puana yükseldi.

24.08.2021 - 13:15 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,92 puan artışla 1.465,25 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,51 ile spor oldu.

Analistler, küresel bazda karışık seyreden makro ekonomik veriler sebebiyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi ve ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının risk iştahını artırdığını bildirdi.

Günün geri kalanında ABD'de yeni konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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