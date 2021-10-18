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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 1.412,93 puana yükseldi.

18.10.2021 - 13:11 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,36 puan artışla 1.412,93 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını tetikleyebileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.396 puanın destek, 1.420 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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