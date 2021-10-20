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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 1.430,66 puana yükseldi.

20.10.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dar bant içinde dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,81 puan artışla 1.430,66 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile ulaştırma oldu.

Analistler, enflasyon baskıları ve yükselişini sürdüren uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak kalmaya devam ettiğini, ancak 3. çeyrek finansal sonuçlara ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanacak Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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