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Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Güne rekor seviyeden başlayan BIST 100 endeksi, 1709.88 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

15.11.2021 - 10:04 | | AA
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puana yükseldi. Gün içerisinde 1709.88 puanı gören BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BIST 100 endeksi saat 13.13 itibarıyla yüzde 3.90 oranında primle 1702 puandan işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.690 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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